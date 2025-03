Ouro sobe com receios econômicos e viés disruptivo de Trump

O ouro fechou em alta nesta quarta-feira, 26, interrompendo a realização de lucros observada na sessão anterior. A apreensão sobre uma guerra comercial continua a ameaçar a economia global, enquanto os riscos de estagflação nos Estados Unidos crescem diante da consolidação das políticas comerciais disruptivas do presidente norte-americano Donald Trump.

continua após publicidade

Nesta quarta, o ouro para abril fechou com alta de 0,40%, a US$ 2.930,60 por onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex). O metal recuou na véspera após ter alcançado o recorde de US$ 2.974 na segunda-feira.

LEIA MAIS:Veja quem é o traficante que foi preso na mansão do rapper Oruam

continua após publicidade

Embora não possa ser descartada uma correção mais profunda do metal no curto prazo, o caminho de menor resistência permanece ascendente, afirma Nikos Tzabouras, do Tradu, em nota.

Os aspectos de refúgio seguro do ouro manterão a procura do metal precioso durante a segunda presidência de Trump, na visão do analista.

As guerras comerciais continuam a ameaçar a economia global, enquanto os riscos de estagflação interna emergem à medida que as políticas comerciais disruptivas de Trump se consolidam, acrescenta Tzabouras.

continua após publicidade

Nesta quarta-feira, Trump anunciou que pode anunciar tarifas para a União Europeia, indicando que ainda dará mais detalhes.

Uma possibilidade é tarifar em 25% automóveis e outros bens importados do bloco europeu, disse o presidente durante seu primeiro encontro de gabinete deste segundo mandato.

*Com Dow Jones Newswires

Siga o TNOnline no Google News