Ouro recua mais de 3% com expectativas para o Fed, caindo ao menor nível em sete semanas

O contrato mais líquido do ouro fechou em baixa acima de 3% nesta segunda-feira, 28, com o metal pressionado por expectativas de elevações do juros pelo Federal Reserve (Fed), que levaram o metal a atingir o menor nível em sete semanas. A perspectiva de política monetária mais apertada nos Estados Unidos elevou os rendimentos dos Treasuries, que competem com o ouro como ativos de segurança e ganham atratividade por oferecerem retorno em juros, ao contrário do metal.

Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro para dezembro encerrou o dia em queda de 3,54%, a US$ 4.168,4 por onça-troy. A prata para dezembro caiu 4,76%, a US$ 61,71 por onça-troy.

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O Swissquote Bank destaca que os indicadores financeiros americanos estarão em destaque nesta semana. Segundo a instituição, uma possível combinação de um mercado de trabalho aquecido e inflação elevada pode reforçar as apostas em aumentos de juros pelo Fed e elevar os rendimentos de curto prazo. Entre as leituras, está a medida do índice de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) e o relatório de empregos (payroll).

Analistas avaliam que a combinação de rendimentos em alta e dólar forte deve manter um pano de fundo macroeconômico desfavorável ao ouro. Apesar disso, "vale notar que grande parte da venda ocorreu durante o horário asiático, possivelmente indicando realização de lucros por investidores chineses antes do feriado da Golden Week, que começa na quinta-feira", afirmaram analistas do Saxo Bank.

Enquanto isso, a Northern Star Resources rejeitou uma proposta de aquisição de US$ 27,2 bilhões feita pela sul-africana Gold Fields, que poderia criar a segunda maior produtora de ouro do mundo. A mineradora australiana afirmou que a oferta foi "altamente oportunista" e subavaliava de forma relevante a companhia, considerada a maior mineradora de ouro da Austrália.

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*Com informações Dow Jones Newswires.