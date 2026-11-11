Ouro recua com dólar forte diante de perspectiva de juros altos nos EUA

O ouro encerrou em queda nesta quarta-feira, 11, pressionado ainda pelas perspectivas de juros mais elevados nos Estados Unidos e um dólar mais forte, à espera do índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) dos EUA, na sexta-feira.

Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro para dezembro encerrou em queda de 0,74%, a US$ 4.000,5 por onça-troy.

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Já a prata também para dezembro avançou 1,51%, a US$ 52,00 por onça-troy.

O metal dourado oscilou durante todo o dia, mas acabou firmando queda e batendo as mínimas já no final da sessão, caindo abaixo de US$ 4 mil e ampliando as perdas da véspera. O mercado já dá como certo um aperto monetário nos EUA em dezembro, de acordo com a ferramenta FedWatch, do CME Group, após os resultados do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) na terça-feira.

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Chicago, Austan Goolsbee, afirmou os números são "preocupantes", destacando a inflação de serviços, que ainda permanece alta e não dá sinais de desaceleração.

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O cenário permite uma valorização do dólar, o que deixa o ouro mais caro para compradores internacionais. Agora, os investidores aguardam pelos números do PPI. Um resultado forte pode impulsionar a moeda norte-americana, segundo a DHF Capital - que poderia pressionar mais o metal.

Ainda assim, o Julius Baer avalia que as perspectivas para o ouro no longo prazo continuam positivas, já que a pressão inflacionária deve diminuir ao longo do próximo ano nos EUA, permitindo que o Fed adote uma postura menos agressiva.

Além disso, o banco também afirma que o metal deve receber suporte das contínuas compras dos bancos centrais, além das preocupações com o endividamento dos EUA.

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*Com informações de Dow Jones Newswires