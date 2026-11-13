Ouro fecha perto da estabilidade após PPI nos EUA e incertezas geopolíticas

O ouro fechou a sessão desta sexta-feira, 13, próximo da estabilidade, enquanto a prata voltou a cair fortemente. O mercado avalia os resultados da inflação ao produtor (PPI) dos EUA e os impactos na curva de juros.

Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro para dezembro encerrou em alta perto da estabilidade de 0,03%, a US$ 3.886,3 por onça-troy, enquanto a prata para dezembro recuou 1,9%, a US$ 49,121 por onça-troy. Na semana, os metais perderam 4,62% e 5,43%, respectivamente.

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O avanço abaixo do esperado do PPI aliviou as apostas em aperto monetário mais agressivo pelo Federal Reserve (Fed). Ainda assim, apesar dos números diminuir parte da pressão sobre o Fed,a perspectiva da Capital Economics é de alta nas taxas em dezembro e em janeiro. Um cenário de juros mais altos é negativo para o ouro. O dólar mais forte, ainda próximo das máximas de 19 meses, também pressiona o metal.

Na mesma linha, o Zaye Capital Markets explica que a incerteza geopolítica, expectativas de inflação e elevados custos de empréstimo também pressionam os preços do ouro. Apesar dos conflitos geopolíticos poderem fortalecer a demanda por investimentos de segurança, o impacto no metal depende também da reação dos mercados de energia, dos Treasuries e do dólar americano.

"A distinção entre risco geopolítico e consequências da política monetária continua sendo crucial, principalmente quando a inflação mais alta ameaça manter as taxas de juros reais elevadas", explicam os analistas.

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Assim, o Commerzbank observa a possibilidade de uma queda ainda maior dos preços. Para o banco, há o risco que os investidores em ETFs ligadas ao metal começarem a se desfazer de seus investimentos diante da fraqueza do metal.

*Com informações de Dow Jones Newswires.