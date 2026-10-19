Ouro fecha em queda pressionado por juros dos Treasuries e alta do dólar

O ouro fechou em queda nesta segunda-feira, 19, à medida que o metal precioso segue pressionado pela alta do dólar e dos juros dos Treasuries, apesar da queda nos preços do petróleo aliviar as preocupações com a inflação antes da reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) na próxima semana.

Na Comex, divisão de metais da Bolsa de Nova York (Nymex), o ouro para dezembro encerrou em queda de 0,5%, a US$ 4.160,1 por onça-troy.

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A prata para dezembro recuou 0,05%, a US$ 57,27 por onça-troy.

O ouro oscilou no pregão, em compasso com as variações nos juros dos Treasuries e do dólar. Os rendimentos dos títulos dos EUA recuaram na última semana, mas voltaram a ganhar força nesta segunda-feira, em meio ao período de silêncio de dirigentes do Fed antes da reunião da semana que vem.

De acordo com a ferramenta FedWatch, do CME Group, os traders veem apenas 15% de chance de uma alta de juros neste mês, enquanto para dezembro enxergam uma probabilidade de quase 89%.

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O metal precioso também acompanhou o movimento do petróleo, que caiu mais acentuadamente mais cedo diante de um maior otimismo sobre a diplomacia na guerra da Ucrânia, mas firmou alta em meio às tensões no Oriente Médio.

Para analistas do SG Markets, o ouro não está sendo capaz de captar a busca por ativos de segurança. "Uma explicação é que os preços já haviam sido inflados anteriormente por entradas de recursos e compras", afirmam.