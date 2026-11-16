O ouro fechou em queda nesta segunda-feira, 16, após atingir mais cedo o menor patamar em mais de um ano. Pressionam os preços do metal dourado a perspectiva de uma política mais restritiva do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), o avanço do dólar no exterior e a expectativa em torno da divulgação da ata da última reunião do BC dos EUA, prevista para a quarta-feira.

Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro para dezembro encerrou em baixa de 0,86%, a US$ 3.853,00 por onça-troy, enquanto a prata para dezembro recuou 4,6%, a US$ 46,86 por onça-troy.

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Mais cedo, o ouro chegou a recuar a US$ 3.835,20, menor nível desde setembro de 2025.

A persistência das pressões inflacionárias tem reforçado as apostas de que o Fed deverá, para além dezembro, aumentar os juros também no começo de 2027. Esse cenário sustenta o dólar e aumenta o custo de oportunidade de manter ativos que não rendem juros, como os metais preciosos.

Segundo a DHF Capital, a divisa americana mais forte, impulsionada principalmente por expectativas mais firmes em relação à taxa de juros terminal do Fed, tornou-se a principal pressão sobre o ouro.

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A ata da reunião do banco central dos EUA desta semana pode dar espaço para a commodity se estabilizar, mas comentários hawkish podem reforçar os ventos contrários atuais, acrescenta.

Os movimentos recentes do metal precioso sugerem que uma narrativa fiscal convincente de longo prazo não protege necessariamente um ativo quando o dólar está em alta e os rendimentos reais estão significativamente mais elevados, diz a Pepperstone.

Investidores ainda mantêm o tom de cautela na espera pela reunião trilateral entre os presidentes dos EUA, Donald Trump, da China, Xi Jinping, e da Rússia, Vladimir Putin, à margem da cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec, na sigla em inglês).

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*Com informações da Dow Jones Newswires