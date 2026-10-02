Ouro fecha em queda e recua na semana, apesar de sinais de pausa do Fed em outubro

O contrato futuro do ouro fechou em queda nesta sexta-feira, 2, encerrando o rali das últimas quatro sessões, em correção aos ganhos recentes, apesar de o relatório de empregos dos EUA (payroll) sustentar as apostas de uma manutenção de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) na reunião deste mês. Na semana, o metal também foi pressionado pela alta nos juros dos Treasuries.

Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro para dezembro encerrou em queda de 0,95%, a US$ 4.162,30 por onça-troy.

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A prata para dezembro recuou 1,24%, a US$ 60,415 por onça-troy.

Na semana, as quedas foram de 3,67% e 10%, respectivamente.

O Departamento do Trabalho norte-americano informou que, em setembro, foram criados 29 mil postos de trabalho, bem abaixo da expectativa de 85 mil do mercado financeiro na pesquisa Projeções Broadcast. A ferramenta de monitoramento do CME Group mostra reforço nas apostas de manutenção dos juros na reunião de outubro de política monetária do Fed, o que levou o ouro a subir à máxima intraday de US$ 4.259,00 por onça-troy, mas o movimento não se sustentou.

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Analistas destacam que a commodity tem sofrido pressão devido à alta dos rendimentos dos títulos públicos, mas defendem que alguns dos fatores mais fundamentais que determinam o preço do ouro - como as compras de bancos centrais ao redor do mundo e os investimentos de outras instituições - "permanecem intactos".

A recente queda do ouro também pode abrir espaço para a entrada de investidores institucionais, na avaliação de um estrategista da World Gold Council. "O ouro tem recebido mais atenção de alguns fundos de pensão, à medida que reavaliam a construção de portfólios em um contexto de tensões geopolíticas, choques de inflação e uma correlação menos confiável entre ações e títulos", escreveu na quinta-feira.

*Com informações da Dow Jones Newswires