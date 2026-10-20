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ECONOMIA

Ouro fecha em queda diante de preocupações com inflação e na espera por reunião do Fed

Escrito por Thais Porsch* (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O ouro fechou em queda nesta terça-feira, 20, ponderando as preocupações com a inflação, enquanto os investidores aguardam a reunião de política do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) na próxima semana para mais pistas sobre a perspectiva de juros.

Na Comex, divisão de metais da Bolsa de Nova York (Nymex), o ouro para dezembro encerrou em baixa de 0,42%, a US$ 4.142,60 por onça-troy.

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A prata para dezembro subiu 1,27%, a US$ 58,00 por onça-troy.

O metal dourado arrefeceu queda pela manhã com a mudança de direção do petróleo. Os contratos do WTI e do Brent passaram a cair com informações do N12 de que uma proposta do Paquistão sobre a guerra dos EUA e Irã teria sido aprovada por Washington. O movimento também pressionou o dólar e os rendimentos dos Treasuries, dando suporte temporário ao metal dourado.

No geral, o ouro permanece confinado a uma faixa relativamente estreita, com resistência chave localizada em torno de US$ 4.230 a onça, preso entre ventos contrários macroeconômicos e a demanda contínua de investidores que buscam proteção contra riscos fiscais e geopolíticos, dizem analistas do Saxo Bank.

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Para a ANZ Research, a liquidez permanece mais baixa nesta semana, com os traders incertos sobre a perspectiva das taxas de juros nos EUA. Um cenário de aperto monetário tipicamente diminui o apelo do metal precioso, que não rende juros.

O mercado vê como chance majoritária a manutenção de juros pelo banco central americano neste mês, mas espera uma alta de 25 pontos-base em dezembro, segundo a ferramenta FedWatch do CME Group.

*Com informações da Dow Jones Newswires

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