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ECONOMIA

Ouro fecha em queda de 2,6% e prata perde 9% com geopolítica e apostas de alta nos juros

Escrito por Letícia Araújo*, especial para AE (via Agência Estado)
Publicado em 15.05.2026, 14:59:00 Editado em 15.05.2026, 15:08:19
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O ouro e a prata encerraram a sessão desta sexta-feira, 15, em forte queda em meio ao acirramento das tensões globais após a cúpula Trump-Xi não trazer grandes avanços no cenário geopolítico. O mercado avalia também o impacto das medidas contra a importação do ouro na Índia.

Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro para junho encerrou em queda de 2,63%, a US$ 4.561,9 por onça-troy, perdendo 3,6% na semana. Já a prata para julho tombou em 9,12%, a US$ 77,547 por onça-troy, recuando 4,10% na semana.

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Ao fim do encontro entre os líderes Donald Trump e Xi Jinping e com poucos avanços para o fim do conflito no Oriente Médio, as tensões entre Washington e Teerã voltaram a surgir. Trump endureceu o discurso contra o Irã, que respondeu na mesma medida. O ambiente fez com que os preços do petróleo avançassem mais uma vez, impulsionando também o dólar e os títulos do Tesouro dos EUA.

Em meio ao cenário, os investidores voltaram a alterar suas apostas para o direcionamento da política monetária nos EUA, prevendo uma alta nos juros ainda em dezembro de 2026, de acordo com a ferramenta CME Group. Além disso, segundo o Forex.com, os dados econômicos mais "hawkish" dos EUA também contribuem para a leitura. Com isso, o ambiente pressiona a demanda por metais preciosos, enquanto favorece a procura por investimentos que geram rendimentos, ainda segundo os analistas do Forex.com.

Também pesam sobre o sentimento do mercado uma série de restrições contra a importação do ouro na Índia. As medidas de proteção cambial do governo indiano, como restrições nos volumes e aumento de taxas deve pressionar a demanda, de acordo com analistas ouvidos pela Bloomberg.

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*Com informações de Dow Jones Newswires.

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