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ECONOMIA

Ouro fecha em queda de 2% após CPI nos EUA reforçar posição mais dura do Fed

Escrito por Darlan de Azevedo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O ouro fechou em queda nesta terça-feira, 10, após dados de inflação dos Estados Unidos acima do esperado praticamente consolidarem a expectativa de um novo aumento de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). O cenário também sustentou a valorização do dólar e a alta dos rendimentos dos Treasuries em detrimento do metal precioso.

Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro para dezembro encerrou em queda de 2,04%, a US$ 4.030,2 por onça-troy, enquanto a prata para dezembro recuou 2,79%, a US$ 51,225 por onça-troy.

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Os contratos futuros de ouro e prata aprofundaram as perdas ao longo da sessão depois que o índice de preços ao consumidor (CPI) de outubro dos EUA subiu acima da projeção analistas. O núcleo do indicador também avançou além do previsto.

Analistas do Bank of America avaliam que a distribuição dos componentes da inflação mudou, com uma fatia crescente das categorias do CPI passando a contribuir acima da média. "Em contraste com a primeira metade do ano, menos categorias estão agora contribuindo abaixo de suas médias históricas, apontando para um impulso desinflacionário em declínio em toda a cesta do CPI", afirmam.

Após o CPI, o mercado passou a dar como certa uma alta de juros em dezembro, segundo a ferramenta FedWatch, do CME Group. Os investidores também começaram a atribuir probabilidade a um movimento mais agressivo, de 50 pontos-base (pb), hipótese mencionada mais cedo pelo diretor do Fed Christopher Waller. Já o aumento de 25 pb está totalmente precificado.

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No radar, a Autoridade Monetária de Singapura lançou nesta terça-feira um serviço de custódia para armazenar ouro de bancos centrais estrangeiros. A iniciativa amplia a capacidade de guarda do metal destinada ao setor oficial, hoje concentrada sobretudo na Europa Ocidental e na América do Norte.

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