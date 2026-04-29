Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Ouro fecha em queda com perspectiva sobre juros mantidos em meio a quadro geopolítico

Escrito por Letícia Araújo*, especial para a AE (via Agência Estado)
Publicado em 29.04.2026, 14:47:00 Editado em 29.04.2026, 14:53:53
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O ouro fechou em queda na sessão desta quarta-feira, 29, caindo ao patamar de US$ 4.500. O metal continua pressionado pela falta de avanços nas negociações entre o Irã e os Estados Unidos, assim como pela expectativa de manutenção nos juros nesta quarta pelo Federal Reserve (Fed).

Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro para junho encerrou em queda de 1%, a US$ 4.561,5 por onça-troy. Já a prata encerrou em baixa de 2,3%, a US$ 71,569.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O impasse nas negociações e o endurecimento da postura dos EUA reforçam as perspectivas de que o conflito no Oriente Médio está longe de acabar. Nesta quarta, a imprensa internacional afirmou que os Estados Unidos planejam seguir com o bloqueio naval contra os iranianos, enquanto o Teerã alerta para uma resposta "sem precedentes" caso os EUA continuassem apreendendo suas embarcações. Mais cedo, o presidente Donald Trump afirmou que o Irã "não consegue se acertar" e precisa "ficar esperto logo"

Em meio ao cenário, o ouro recuou para a faixa de US$ 4.500, no nível mais baixo em quase um mês. Para o Saxo Bank, Tanto o metal dourado como a prata vêm se desvalorizando desde o início do conflito no Oriente Médio "não porque seus fundamentos de longo prazo tenham se enfraquecido, mas porque o cenário macroeconômico mudou abruptamente em decorrência da guerra com o Irã", avalia o Saxo Bank.

A curto prazo, o foco do mercado se mantém nas negociações entre os dois países. A reabertura do Estreito de Ormuz e, consequentemente, a queda dos preços do petróleo representam o "maior catalisador de alta" para os metais, ainda segundo o banco.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O mercado aguarda, além dos desdobramentos no Oriente Médio, o resultado da reunião de política monetária do Fed, prevista para esta quarta-feira. A expectativa é de que os juros sejam mantidos inalterados. Ainda pela manhã, o Comitê Bancário do Senado dos EUA aprovou a indicação de Kevin Warsh para a presidência do BC dos EUA. Agora, a votação vai à plenário.

*Com informações de Dow Jones Newswires

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
mercado ouro
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV