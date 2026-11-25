O ouro fechou em queda nesta quarta-feira, 25, pressionado pela perspectiva de novos aumentos dos juros nos Estados Unidos, após dados mostrarem persistência da inflação americana, em meio também às preocupações com a retomada da ofensiva tarifária de Washington. A fraqueza do dólar, contudo, limitou as perdas do metal precioso.

Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro para dezembro encerrou em queda de 0,73%, a US$ 3.535,80 por onça-troy.

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Já a prata para o mesmo mês recuou 1,77%, a US$ 40,058 por onça-troy.

O núcleo do índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) dos EUA avançou 3,3% em outubro na comparação anual, acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, de 3,2%. Demais métricas confirmaram as projeções.

Na avaliação do ING, a persistência das pressões inflacionárias "praticamente sela" uma elevação de 25 pontos-base (pb) dos juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) na reunião de 9 de dezembro, cenário desfavorável para ativos que não oferecem rendimentos, como o ouro.

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O banco holandês pondera, contudo, que a queda dos preços das commodities e o ritmo moderado de crescimento dos salários americanos sinalizam um possível arrefecimento das pressões inflacionárias em 2027, reduzindo a necessidade de um aperto monetário agressivo, apesar das preocupações com a renovada ofensiva tarifária do presidente dos EUA, Donald Trump.

Perto das 15h30 (de Brasília), a ferramenta de monitoramento FedWatch, do CME Group, mostrava cerca de 95% de chance de elevação de 25 pb nos juros pelo Fed na reunião de dezembro. A chance de manutenção rondava 5%.

Já a Sucden Financial mantém uma postura cautelosa em relação aos metais preciosos. Segundo a instituição, embora a fraqueza do dólar tenha ajudado a conter as perdas recentes, dificilmente haverá uma reversão da tendência, com os preços devendo permanecer em patamares mais baixos.