O ouro fechou em queda nesta terça-feira, 24, pressionado pela perspectiva de aperto monetário adicional pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), enquanto investidores aguardam a divulgação de dados de inflação dos Estados Unidos. O metal precioso devolveu parte dos ganhos da sessão anterior, quando subiu quase 4%.

Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro para dezembro encerrou em queda de 2,45%, a US$ 3.561,90 por onça-troy.

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Já a prata para o mesmo mês recuou 5,54%, a US$ 40,782 por onça-troy.

Segundo a Sucden Financial, a recuperação dos metais preciosos na sessão anterior, após o anúncio da recondução de Jensen Huang ao cargo de CEO da Nvidia, refletiu uma reversão do posicionamento excessivamente defensivo dos investidores na semana passada, e não uma nova tendência para o setor.

O Commerzbank avalia que a mudança nas expectativas para a política monetária americana foi o principal fator por trás da desvalorização do ouro neste ano, mas projeta uma redução das pressões sobre o metal em 2027. O banco alemão prevê apenas duas altas de juros, ante três precificadas pelo mercado até meados do próximo ano.

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A ferramenta de monitoramento do CME Group indicava 97,3% de chance de elevação de 25 pontos-base (pb) nos juros americanos em dezembro e 2,7% de probabilidade de um aperto de 50 pb. As apostas em manutenção ou corte estavam zeradas. Na quarta-feira, será divulgado o índice de preços de gastos com consumo pessoal (PCE, na sigla em inglês), medida de inflação preferida do Fed.

"Assim que o mercado começar a retirar das apostas a terceira alta de juros, o preço do ouro deverá subir", afirma o Commerzbank.

A instituição também aponta o elevado endividamento público americano, as compras de ouro por bancos centrais e a persistência das incertezas geopolíticas como fatores de sustentação para o metal no próximo ano.

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*Com informações da Dow Jones Newswires