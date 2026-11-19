O contrato futuro do ouro fechou em queda nesta quinta-feira, 19, estendendo as perdas da véspera, enquanto investidores repercutem a ata da última reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed), que indicou que novas altas de juros podem ser necessárias.

Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro para dezembro encerrou em queda de 1,51%, a US$ 3.685,50 por onça-troy, enquanto a prata para dezembro caiu 1,55%, a US$ 44,359 por onça-troy.

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Analistas afirmam que o ouro permanece perto de seu nível mais baixo em mais de um ano, à medida que os mercados precificam aumentos nas taxas de juros pelo Fed. Na ata divulgada na quarta-feira, alguns membros manifestaram que a inflação elevada pode justificar um novo aperto pelo BC americano e também notaram que alta maior que 25 pontos-base (pb) pode ser considerada na próxima reunião.

A ferramenta de monitoramento do CME Group dá como certo um aperto na política monetária já na reunião de dezembro, o que tem dado força ao dólar e pressionado o ouro. A principal aposta (96,7%) é de uma alta de juros mais branda, contra uma possibilidade menor (3,3%) de aperto de 50pb.

Para a Trade Nation, do ponto de vista gráfico, é "difícil identificar" um nível de suporte significativo antes que os preços atinjam US$ 3.500 por onça-troy. Por outro lado, a UBS Global Economics and Strategy Research defende que as perspectivas para o ouro permanecem positivas, "mas é preciso ter paciência".

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"Os preços caíram para os níveis mais baixos desde o final de 2025 e recuaram mais de 30% em relação à máxima histórica atingida no início deste ano", descreve. O UBS avalia que a fraqueza observada no terceiro trimestre justifica uma perspectiva de curto prazo mais cautelosa: a meta revisada para o final de 2026 é de US$ 4.500 por onça-troy, enquanto a previsão para o final de 2027 permanece em US$ 5.000 por onça-troy.

*Com informações da Dow Jones Newswires.