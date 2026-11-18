O ouro fechou em queda nesta quarta-feira, 18, atingindo o menor nível em mais de um ano, pressionado pela valorização do dólar americano, enquanto os traders aguardam a divulgação da ata da última reunião do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) em meio às expectativas de que o BC dos EUA continuará elevando as taxas de juros.

Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro para dezembro encerrou em queda de 3,16%, a US$ 3.741,9 por onça-troy, enquanto a prata para dezembro caiu 4,85%, a US$ 45,05 por onça-troy.

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Os metais preciosos também são impactados pela queda expressiva do cobre, afirma o analista do Price Futures Group, Phil Flynn. "O cobre está sofrendo uma forte desvalorização, e essa fraqueza está se espalhando por todo o complexo de metais", afirmou, ao explicar que o cobre enfrenta pressões decorrentes de preocupações com as perspectivas de investimentos em inteligência artificial (IA) e as expectativas para a demanda chinesa.

Segundo analistas do Saxo Bank, o movimento reflete sinais mais duros do Fed diante da inflação persistente e os rendimentos reais dos Treasuries em patamares elevados. Investidores aguardavam a ata da reunião de outubro do banco central norte-americano.

O índice DXY do dólar chegou a operar no maior valor em 18 meses na máxima da sessão, tornando o ouro, cotado na moeda americana, mais caro para compradores internacionais.

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Os participantes do mercado aguardam agora a divulgação da ata da reunião de política monetária do Fed realizada em 27 e 28 de outubro, prevista para às 16h (de Brasília). Atualmente, os mercados atribuem probabilidade praticamente unânime de uma elevação de 0,25 ponto porcentual dos juros em dezembro, segundo a ferramenta FedWatch, do CME Group.

*Com informações da Dow Jones Newswires