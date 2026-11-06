Ouro fecha em queda após payroll e expectativa de juros mais altos pelo Fed

O ouro encerrou em queda nesta sexta-feira, 6, mas manteve ganho na semana, após avançar nas duas sessões anteriores. A queda do dia ocorreu depois da divulgação do payroll nos Estados Unidos, que fortaleceu o dólar e pressionou para cima os rendimentos dos Treasuries, aumentando as apostas em uma nova elevação de juros pelo Federal Reserve (Fed) em dezembro.

Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro para dezembro encerrou em queda de 0,94%, a US$ 4.074,9 por onça-troy, enquanto a prata para dezembro recuou 0,83%, a US$ 51,942 por onça-troy. Na semana, a alta foi de 4,51% e 5,41%, respectivamente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O metal precioso interrompeu o ciclo de alta iniciado após os resultados das eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, pressionado pelo avanço acima do esperado no número de vagas de trabalho em outubro. "Os metais recuam após dois dias de forte rali de recuperação, embora a convicção permaneça fraca de ambos os lados do mercado", afirmou Peter Cardillo, da Spartan Capital, em nota.

Analistas do Saxo Bank atribuem a queda do ouro à aversão ao risco mais ampla após a última liquidação no mercado de ações na véspera, com os investidores geralmente cobrindo perdas e vendendo posições em ouro. Para a Capital Economics, o metal precioso não corresponderá às suas credenciais de ativo seguro se a recente liquidação nas ações de tecnologia continuar.

O índice DXY do dólar subiu no pregão para seu nível mais alto desde 29 de outubro, prejudicando a cotação do ouro para detentores de outras moedas. Os traders veem uma chance de 76,8% de que o Fed aumentará as taxas em dezembro, em comparação com 72,8% antes dos dados de emprego, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Com informações da Dow Jones Newswires