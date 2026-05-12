Ouro fecha em queda após aceleração de inflação nos EUA e impasse sobre guerra

O ouro encerrou a sessão desta terça-feira (12) em queda, com a continuidade do impasse entre os Estados Unidos e o Irã no acordo para o fim da guerra no Oriente Médio. Em meio ao cenário geopolítico, o mercado avalia também a alta da inflação dos EUA. A prata também recuou após subir fortemente na segunda-feira (11).

Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro para junho encerrou em queda de 0,9%, a US$ 4.686,7 por onça-troy.

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As demandas nucleares continuam sendo um dos maiores pontos de discordância entre os Estados Unidos e o Irã, impedindo o avançar de um acordo. O presidente dos EUA, Donald Trump, continua afirmando que não há pressa para encerrar o conflito, e que é apenas uma "questão de tempo". O contexto de tensões elevadas favoreceu um dólar mais forte, o que deixou o ouro mais caro para compradores não dolarizados.

Em meio aos preços de energia também altos, a inflação dos Estados Unidos avançou 0,6% no mês abril na comparação mensal. No ano, a alta foi de 3,8% acima do esperado por especialistas consultados pelo Projeções Broadcast. Para analistas da ANZ, os investidores parecem divididos entre "a ansiedade geopolítica e as crescentes preocupações com a inflação". Agora, o mercado aguarda a confirmação do indicado de Trump à presidência do Federal Reserve (Fed), Kevin Warsh.

Enquanto isso, a prata para julho também fechou em queda, perdendo 0,41%, a US$ 85,591, depois de avançar mais de 6% na segunda-feira. Para o DHF Capital, contudo, os preços do metal devem continuar sustentados, em meio à demanda industrial e continuidade do seu status de investimento de segurança. "A demanda por eletrificação, energia renovável, eletrônicos, infraestrutura de IA e produção automotiva pode ajudar a limitar a pressão de baixa", afirmam.

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*Com informações de Dow Jones Newswires