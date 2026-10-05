Ouro fecha em leve baixa, com poucas sinalizações e cautela por zona do euro e Fed

O contrato mais líquido do ouro fechou em leve baixa nesta segunda-feira, 5, em sessão atenta aos desdobramentos das recentes pressões inflacionárias para o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). O movimento é acompanhado das pressões sobre o euro, com a situação fiscal dos países e a incerteza política diante de eleições próximas sendo razão de cautela com a moeda comum.

Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro para dezembro encerrou em baixa de 0,14%, a US$ 4.156,80 por onça-troy.

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A prata para dezembro avançou 1,41%, a US$ 61,30 por onça-troy.

"Com poucos dados econômicos dos EUA nesta semana, o foco do mercado provavelmente permanecerá no dólar e na turbulência política e fiscal na Zona do Euro", afirmam analistas do Saxo Bank. "Uma queda abaixo do nível de suporte, logo acima de US$ 4.100, poderia sinalizar uma retração mais acentuada, enquanto a resistência inicial é observada em torno de US$ 4.230", aponta.

O euro atingiu o menor nível em 16 meses ante o dólar nesta segunda-feira, pressionado por temores em torno das contas públicas da França. A preocupação de que o governo francês eleve gastos sob pressão política ampliou o diferencial entre os rendimentos dos títulos soberanos da França e da Alemanha para máximas de vários anos.

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Segundo dados da LSEG, os rendimentos dos títulos franceses de 10 anos subiram ao maior patamar desde 2002, enquanto os dos títulos alemães de 10 anos recuaram com força no fim da semana passada.

*Com informações Dow Jones Newswires.