Ouro fecha em leve alta com expectativa por sinalizações do Fed em Jackson Hole

O contrato mais líquido do ouro fechou em leve alta nesta quinta-feira, 27, com o mercado em expectativa pelas sinalizações no Simpósio de Jackson Hole para o futuro da política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). Na sexta-feira, 28, as declarações do presidente do Fed, Kevin Warsh, deverão esclarecer pontos que ficaram em aberto após sua última coletiva, com impactos relevantes nos ativos.

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro para dezembro encerrou em alta de 0,23%, a US$ 4.653,30 por onça-troy.

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A prata para dezembro avançou 2,06%, a US$ 70,239 por onça-troy.

O mercado permanece dividido entre as expectativas de taxas de juros mais altas nos EUA - o que pressionaria ativos que não geram rendimento, como o ouro - e as preocupações com a dívida americana.

Embora taxas mais elevadas possam afetar os preços do ouro, o potencial de queda parece limitado, uma vez que a estratégia de proteção contra a desvalorização monetária continua atraindo compras por parte dos investidores, segundo analistas do ANZ. Essa estratégia consiste em comprar ativos que se espera que mantenham seu valor diante do enfraquecimento do dólar e de outras moedas fiduciárias.

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O ouro agora precisa se recuperar acima de US$ 4.680 a onça para se estabilizar, enquanto a incapacidade de sustentar o patamar de US$ 4.640-4.650 poderia abrir caminho para uma correção mais profunda em direção a US$ 4.620, segundo o Sucden Financial.

Segundo a Bloomberg, o presidente do Fed de Kansas City, Jeff Schmid, afirmou que o nível atual dos juros não está restringindo a economia dos EUA, embora a inflação siga acima da meta de 2%.

"Para mim, acho que pode estar acomodatícia na ponta curta. Então ainda temos trabalho a fazer", disse Schmid, em Jackson Hole.

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Economistas estão divididos sobre possíveis altas nos próximos meses. Em julho, o Fed manteve a taxa dos Fed Funds entre 3,5% e 3,75%, com três dissidências a favor de um aumento.

Schmid disse ainda não acreditar que as eleições de meio de mandato influenciem as decisões do Fed e rejeitou a avaliação de que a credibilidade do banco central tenha sido abalada após a entrevista coletiva de julho de Warsh.

*Com informações Dow Jones Newswires.