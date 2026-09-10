Ouro fecha em baixa e prata tomba 5% seguindo divulgação de PPI americano

O contrato mais líquido do ouro fechou em queda acima de 1% hoje, enquanto a prata despencou 5%, seguindo a divulgação do índice de preços ao produtor (PPI, em inglês) de agosto americano. O movimento foi impulsionado pelas perspectivas de uma postura mais rígida por parte do Federal Reserve (Fed) diante de uma leitura de inflação mais elevada. O movimento levou a um avanço nos rendimentos dos Treasuries, o que torna os metais preciosos, que não rendem juros, menos atrativos.

Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro para dezembro encerrou em queda de 1,20%, a US$ 4.407,3 por onça-troy. A prata para dezembro recuou 5,42%, a US$ 64,92 por onça-troy.

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"A demanda por ativos de refúgio decorrente da escalada de tensão entre EUA e Irã está sendo compensada pelo crescente custo de oportunidade de manter ouro. Esperamos que o metal continue sensível aos dados de inflação dos EUA, sendo necessária uma recuperação sustentada acima de US$ 4.430 a onça para retomar o ímpeto", avalia a Sucden Financial.

Um aumento nos preços da energia elevou o PPI nos EUA, mas os detalhes apontam para outra leitura benigna da inflação do PCE, - a medida de inflação favorita do Fed - diz a Oxford Economics. A consultoria afirma que, a menos que haja uma surpresa na inflação ao consumidor de amanhã, os dados econômicos devem apoiar a manutenção de juros pelo Fed na próxima semana.

A Oxford avalia que aumentos adicionais nos preços da gasolina e do diesel impulsionarão outro ganho no relatório do PPI de setembro, com os preços da energia e o repasse mais amplo para outros setores sendo o principal risco à inflação nos próximos meses. Os números, porém, estão mais suaves agora que no segundo trimestre, quando os preços globais do petróleo estavam em seu pico, acrescenta.

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Nesta sexta-feira, 11, a divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) de agosto é aguardada para uma percepção mais consolidada sobre as pressões nos preços nos Estados Unidos.