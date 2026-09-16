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ECONOMIA

Ouro fecha em alta, revertendo parte das perdas com petróleo e juros dos Treasuries

Escrito por Matheus Andrade, especial para a AE (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O contrato mais líquido do ouro fechou em alta nesta quarta-feira, 16, revertendo parte do movimento baixista das últimas sessões decorrente do avanço nos preços do petróleo e nos juros dos Treasuries. Com o petróleo e os juros dos Treasuries devolvendo parte das altas recentes, o ouro voltou a encontrar espaço para valorização, antes da decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), que elevou a taxa de juros dos Estados Unidos após o fechamento do mercado do metal.

Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro para dezembro encerrou em alta de 1,26%, a US$ 4.387,5 por onça-troy.

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A prata para dezembro avançou 1,66%, a US$ 64,91 por onça-troy.

O mercado já embutia uma alta de juros pelo Fed no período da tarde.

Contudo, analistas entendiam que, qualquer que fosse a decisão, não seria unânime, fato que, no entanto, se concretizou na sequência com um placar de 12 a 0 no Fed.

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Isso porque muitos economistas veem sinais macroeconômicos convergentes à visão dovish de membros do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês). Para alguns, a cena macroeconômica, sozinha, e mesmo o agravamento da crise geopolítica com o conflito no Oriente Médio, não justificaria por si um aumento de juros.

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