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ECONOMIA

Ouro fecha em alta recuperando parte das perdas da sessão anterior e sobe na semana

Escrito por Matheus Andrade, especial para a AE* (via Agência Estado)
Publicado em 24.07.2026, 14:41:00 Editado em 24.07.2026, 14:48:56
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O contrato mais líquido do ouro fechou em alta nesta sexta-feira, 24, recuperando parte das perdas da última sessão, quando recuou mais de 2%, e encerrando a semana com valorização. Os impactos da guerra entre Estados Unidos e Irã nos preços do petróleo e suas consequências inflacionárias seguem dominando as atenções do mercado, com investidores na próxima semana atentos aos desdobramentos destes efeitos na decisão de juros do Federal Reserve (Fed).

Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro para agosto encerrou em alta de 0,51%, a US$ 4.070,8 por onça-troy, subindo 1,3% na semana. A prata para setembro subiu 1,47%, a US$ 58,906 por onça-troy, ganhando 4,6% na semana.

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O ouro obteve um ganho semanal modesto após a recuperação no início da semana. O foco principal do mercado permanece na política monetária, já que as taxas de juros mais altas reduzem o apelo do ouro. "Os dados benignos de preços de junho deram ao Fed mais tempo para avaliar como a inflação evolui nos próximos meses", diz a Capital Economics.

"Se as pressões inflacionárias permanecerem tão persistentes quanto esperamos, o Fed começará a apertar a política monetária com um aumento de 25 pontos-base em setembro, uma medida agora totalmente precificada pelos mercados após a recuperação do WTI para mais de US$ 90 o barril."

"Espera-se que o Fed mantenha as taxas de juros inalteradas na próxima semana, mas as expectativas de uma postura mais agressiva continuam a crescer juntamente com a alta dos preços da energia - uma combinação que deve continuar a sustentar o dólar até que a situação no Oriente Médio comece a se estabilizar", avalia Ipek Ozkardeskaya, analista sênior do Swissquote.

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