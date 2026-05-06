Ouro fecha em alta perto de 3% com expectativa de paz no Oriente Médio; prata salta 5%

O ouro e a prata fecharam em forte alta na sessão desta quarta-feira, 6, em meio ao otimismo com o progresso das negociações entre Estados Unidos e Irã para o fim do conflito no Oriente Médio. Em meio ao cenário, um dólar mais fraco ajudou a sustentar o avanço dos metais.

Na Comex, divisão de metais da Bolsa de Nova York (Nymex), o ouro para junho encerrou em alta de 2,8%, a US$ 4.694,30 por onça-troy.

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Já a prata para julho fechou com ganhos de 5%, a US$ 77,303 por onça-troy.

Com a interrupção do "Projeto Liberdade" dos EUA, o Irã declarou que o tráfego de embarcações no Estreito de Ormuz será retomado de maneira segura, um dos principais pontos de tensão do conflito.

Um acordo pode ser firmado antes mesmo da próxima semana, de acordo com relatos da imprensa estadunidense. Segundo o site Axios, este é o momento mais próximo de uma resolução desde o início da guerra.

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A paz ainda não é certa, contudo. O porta-voz da Comissão de Segurança Nacional e Política Externa do Parlamento do Irã, Ebrahim Rezaei, afirmou que a proposta dos EUA é uma "lista de desejos dos americanos e não uma realidade". Enquanto isso, Trump prometeu ataques "muito maiores do que antes" contra a região caso um acordo não fosse firmado.

Assim, apesar do otimismo observado nos metais preciosos, os analistas do TD Securities alertam que o cenário permanece "extremamente frágil e sujeito a reversão, visto que as exigências dos EUA e do Irã aparentemente permanecem inalteradas em comparação com propostas anteriores".