O ouro fechou em forte alta nesta segunda-feira, 23, em recuperação após a intensa liquidação da semana passada, acompanhando a melhora do apetite por risco nas bolsas globais. O movimento também refletiu o ajuste nas expectativas para os juros do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), enquanto investidores aguardam novos dados de inflação dos Estados Unidos.

Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro para dezembro encerrou em alta de 3,87%, a US$ 3.651,40 por onça-troy.

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Já a prata para o mesmo mês avançou 5,12%, a US$ 43,175 por onça-troy.

Segundo analistas do Saxo Bank, a recuperação das bolsas e as condições de sobrevenda após as fortes perdas da semana passada sustentaram a valorização dos metais preciosos. Para o banco, a liquidação anterior foi impulsionada principalmente por questões de liquidez, embora as perspectivas de novas altas de juros pelo Fed também tenham estimulado posições vendidas.

O mercado precifica uma probabilidade de 96% de elevação de 25 pontos-base nos juros americanos em dezembro, enquanto um aumento de 50 pontos-base recebe 4% de probabilidade, segundo a ferramenta FedWatch, do CME Group. A divulgação do índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) dos EUA, na quarta-feira, segue no radar dos investidores.

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O Maybank avalia que uma desaceleração econômica nos EUA e no restante do mundo poderia favorecer uma mudança nas expectativas para a política monetária do Fed, atraindo novos compradores de ouro. Pela análise técnica, o banco identifica uma resistência importante próxima de US$ 4.200 por onça-troy.

Apesar da recuperação, a Capital Economics mantém uma perspectiva pessimista para o metal. A consultoria avalia que o dólar forte, os juros reais elevados e a continuidade da queda das bolsas devem pressionar as cotações nos próximos meses.

Segundo a casa, investidores também podem voltar a vender ouro para cobrir chamadas de margem, enquanto um ciclo de cortes de juros pelo Fed só deve começar no início de 2028.

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*Com informações da Dow Jones Newswires