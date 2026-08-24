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ECONOMIA

Ouro fecha em alta e atinge maior valor desde maio com Oriente Médio e Treasuries

Escrito por Darlan de Azevedo* (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A expectativa de escalada nas tensões envolvendo Irã e EUA e o desconforto com a posição fiscal da maior economia do planeta alimentaram mais uma vez a busca pelo ouro no exterior, levando o metal a superar novamente a marca de US$ 4.700 por onça-troy. Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro para dezembro encerrou em alta de 0,36% nesta segunda-feira, 24, a US$ 4697,80 por onça-troy, no maior nível desde maio.

O movimento do metal precioso ocorre enquanto os mercados aguardam o principal indicador de inflação acompanhado pelo Federal Reserve (Fed), o índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês), previsto para quarta-feira, 26, e o discurso de estreia de Kevin Warsh no Simpósio de Jackson Hole na sexta-feira, dia 28.

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O ouro subiu mais de 5% na semana passada depois que o plano de suporte por recompra do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos empurrou o dólar para mínimas de vários meses. O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, afirmou nesta segunda que as operações de recompra recomeçarão em setembro. De acordo com a CNBC, citando fontes do governo americano, o Tesouro pode usar sua Conta Geral de quase US$ 1 trilhão para ajudar a financiar seus planos de aumentar as compras de títulos públicos.

Para a SG Markets, a tensão entre investidores de títulos e instituições tem reavivado um movimento semelhante ao observado quando o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou tarifas, episódio no qual o dólar se depreciou ao mesmo tempo em que o ouro ganhou força.

*Com informações da Dow Jones Newswires

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