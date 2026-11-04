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ECONOMIA

Ouro fecha em alta de mais de 3% com queda do dólar após vitória democrata nos EUA

Escrito por Thais Porsch* (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O ouro fechou em alta nesta quarta-feira, 4, voltando para a marca de US$ 4 mil a onça-troy, refletindo a queda do dólar e dos juros dos Treasuries após os democratas conquistarem a maioria da Câmara e do Senado dos EUA nas eleições de meio de mandato.

Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro para dezembro encerrou em alta de 3,36%, a US$ 4.073,00 por onça-troy, enquanto a prata para dezembro ganhou 5,08%, a US$ 52,28 por onça-troy.

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As derrotas dos republicanos nas eleições de meio de mandato dos EUA deixaram o presidente Donald Trump diante da perspectiva de investigações conduzidas pelos democratas e de possíveis processos de impeachment nos dois últimos anos de seu governo. Com o controle da Câmara dos Representantes e do Senado, a oposição ganha instrumentos para limitar a agenda da Casa Branca, bloquear nomeações e intensificar a fiscalização sobre o Executivo.

O ouro chegou a ser negociado acima de US$ 5.000 a onça antes do início da guerra no Irã em fevereiro, mas enfrentou fortes correções ao longo do ano, à medida que o aumento dos custos de energia elevaram as expectativas de novos aumentos nas taxas de juros. Analistas do BOK Financial dizem que o controle democrata no Congresso agora pode levar a um aperto nos gastos militares dos EUA no Oriente Médio e aumentar ainda mais a possibilidade de um acordo de paz em um futuro próximo.

Para o Julius Baer, entretanto, os resultados das eleições provavelmente não mudarão a perspectiva fundamental para o ouro e a prata, já que os metais preciosos tendem a não ser muito sensíveis à política. O banco mantém uma visão "construtiva" sobre o ouro e "neutra" sobre a prata.

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*Com informações da Dow Jones Newswires.

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