Ouro fecha em alta com recompras técnicas em dia de avanço de metais

O ouro encerrou a sessão desta segunda-feira, 21, em alta, com recompras após quedas recentes em dia de avanço praticamente generalizado dos metais.

Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro para agosto encerrou em alta de 1,51%, a US$ 4.076,4 por onça-troy. A prata para setembro subiu 3,57%, a US$ 59,108 por onça-troy.

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O ouro segue mostrando resiliência, mesmo diante da alta dos rendimentos dos Treasuries e do dólar, vetores que tendem a desmotivar compras do metal. A moeda e as taxas dos títulos soberanos americanos sobem em linha com o petróleo, mesmo diante da expectativa de uma solução diplomática para o conflito no Oriente Médio, o que contribuiu para uma recuperação do apetite por risco e das ações de tecnologia.

O movimento do ouro ocorre em um contexto de ajuste recente para baixo dos preços, diante de rumores persistentes de mercado de que bancos centrais do Oriente Médio venderam ouro durante o conflito para levantar o caixa necessário, embora a única venda confirmada tenha sido a da Turquia. O banco central turco vendeu 81 toneladas métricas de ouro no primeiro semestre deste ano, segundo o World Gold Council, no valor de US$ 10,6 bilhões aos preços atuais.

Embora a queda do ouro tenha sido expressiva, ainda é preciso colocar as coisas em perspectiva. A alta do ouro em 12 meses, de 21%, ainda é ligeiramente melhor do que a do S&P 500. E nenhum dos motivos para a queda do ouro durante a crise representa um golpe fatal em sua reputação de ser uma proteção ao risco, ainda que muitos analistas citem que os futuros do metal tiveram influência de movimentos especulativos.

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*Com informações de Dow Jones Newswires