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Ouro fecha em alta com queda do petróleo e à espera do Fed

Escrito por Letícia Araújo*, especial para a AE (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O ouro fechou em alta nesta segunda-feira, 26, beneficiando-se de uma baixa nos preços do petróleo, conforme o mercado se prepara para as decisões de política monetária de grandes bancos centrais desta semana, como o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).

Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro para dezembro encerrou em alta de 0,76%, a US$ 4.038,4 por onça-troy.

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O metal dourado chegou a operar abaixo da faixa de US$ 4 mil no começo da sessão, mas se recuperou diante dos desdobramentos diplomáticos no Oriente Médio, que fizeram o petróleo recuar, apesar da continuidade dos bombardeios na região.

O recuo ajuda a limitar algumas expectativas de repasse da inflação, de acordo com o MUFG. Neste contexto, um ambiente de juros mais baixos pode beneficiar o ouro, que não gera rendimento.

Além disso, o Swissquote observa que os investidores parecem estar começando a semana com interesse em ativos de segurança, levando em conta a queda nos rendimentos dos títulos dos Treasuries de 10 anos.

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Ainda de acordo com o MUFG, o próximo grande catalisador para os mercados de ouro será a decisão de política monetária do Fed nesta semana e se o BC dos Estados Unidos vai alterar "o tom para um mais abertamente agressivo". Até a tarde desta segunda, as expectativas por manutenção nas taxas na reunião desta quarta-feira eram de 87%, segundo a ferramenta do CME Group. Para o mês de dezembro, porém, a probabilidade era de cerca de 81% por uma alta nos juros.

Além do Fed na quarta-feira, o Banco Central Europeu (BCE) divulga sua decisão de política monetária na quinta e o Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês), na sexta.

*Com informações de Dow Jones Newswires

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