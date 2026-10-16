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ECONOMIA

Ouro fecha em alta com ponderações sobre rumo de juros pelo Fed

Escrito por Isabella Pugliese Vellani (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O contrato futuro do ouro fechou em alta nesta sexta-feira, 16, estendendo os ganhos registrados na última sessão, enquanto investidores ponderam a trajetória das taxas de juros a ser seguida pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), após o presidente da instituição, Kevin Warsh, dar poucos sinais antes das últimas reuniões do ano.

Na Comex, divisão de metais da Bolsa de Nova York (Nymex), o ouro para dezembro encerrou em alta de 0,26%, a US$ 4.181,10 por onça-troy.

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Já a prata para o mesmo mês avançou 0,26%, a US$ 57,305 por onça-troy.

Na semana, no entanto, o ouro recuou 0,8% e a prata cedeu 6%.

Ao participar de um painel durante a reunião anual do Fundo Monetário Internacional (FMI), Warsh afirmou que o banco irá reavaliar o cenário econômico em outubro e dezembro antes de tomar as próximas decisões e evitou sinalizar a possível trajetória dos juros nos Estados Unidos. Após os comentários, a ferramenta de monitoramento do CME Group elevou a chance de manutenção dos juros para o encontro do Fed neste mês. O metal precioso costuma se beneficiar de taxas de juros mais baixas, já que não rende juros.

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Em análise, o Commerzbank afirma que "o que importa é menos o que ele disse do que o que ele não disse": Warsh não deu qualquer indicação de que um aumento nas taxas de juros poderia ocorrer na próxima reunião, apenas enfatizando que o Fed permanece comprometido com a estabilidade de preços. Diante disso, o banco diz que o metal precioso recebeu o suporte para voltar a ser negociado perto da faixa de US$ 4.200,00 por onça-troy.

O ouro também foi beneficiado pela fraqueza do dólar, que sofreu pressão por preocupações sobre a sustentabilidade de investimentos em inteligência artificial (IA) financiados por dívida.

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