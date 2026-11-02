Ouro fecha em alta com otimismo sobre diálogo entre EUA e Irã para encerrar guerra

O ouro fechou em alta nesta segunda-feira, 2, revertendo parte das perdas recentes, impulsionado pelo otimismo para uma resolução da guerra no Oriente Médio diante de sinalizações de diálogo por parte dos EUA e do Irã. O mercado também monitora sinais do futuro da trajetória de juros pelo Federal Reserve (Fed), à espera da publicação do payroll no fim desta semana.

Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro para dezembro encerrou em alta de 1,81%, a US$ 3.969,60 por onça-troy, enquanto a prata para dezembro avançou 3,27%, a US$ 50,888 por onça-troy.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O porta-voz da chancelaria do Irã, Esmail Baghaei, citou um plano de dois dias para reabrir o Estreito de Ormuz e retomar as negociações nucleares com os EUA, mas condicionou o cenário às ações de Washington. Do lado americano, o presidente dos EUA, Donald Trump, demonstrou abertura para negociações, mas não deixou em aberto uma possível conclusão, além de ter reiterado que Teerã não pode ter armas nucleares.

O arrefecimento das tensões geopolíticas pressionou os preços do petróleo para baixo e permitiu uma recuperação dos ativos de risco, "o que claramente também ajudou o metal precioso", diz análise da Forex.com. Em relatório, a corretora explicou, no entanto, que investidores em metais preciosos continuam preocupados com a possibilidade de novos aumentos nas taxas de juros - um cenário desfavorável para esses ativos. "Como o patamar de US$ 4.000 foi rompido na semana passada, o caminho de menor resistência para o ouro é de queda", acrescentou.

Para o ING, o principal relatório de emprego dos EUA, conhecido como payroll, referente ao mês de outubro, não deve alterar o cenário em torno do aperto monetário pelo Federal Reserve (Fed) na reunião de dezembro, "a menos que seja absolutamente desastroso".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Com informações da Dow Jones Newswires.