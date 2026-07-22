Ouro fecha em alta com oportunidade de compra e observando perspectivas para o Fed

O contrato mais líquido do ouro fechou em alta nesta quarta-feira, 22, levando o metal a retomar o nível de US$ 4.100. O principal tema para os investidores segue o conflito entre Estados Unidos e o Irã e seus reflexos inflacionários e na atividade global. Com os rendimentos dos Treasuries ainda fortalecidos pelas perspectivas de uma política mais apertada pelo Federal Reserve (Fed) visando conter os impactos da guerra nos preços ao consumidor, a principal visão é de que a alta nas cotações do ouro se dá pela oportunidade de compra diante da forte desvalorização recente da commodity.

Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro para agosto encerrou em alta de 1,85%, a US$ 4.151,9 por onça-troy. A prata para setembro subiu 2,01%, a US$ 60,298 por onça-troy.

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"A recuperação parece ser impulsionada mais por um novo interesse comprador após um período de consolidação do que por uma mudança relevante no pano de fundo geopolítico ou macroeconômico", afirmam analistas do ING em nota. "Embora as tensões no Oriente Médio continuem a sustentar os metais preciosos, os mercados ponderam dados mais fracos da economia dos EUA frente aos riscos inflacionários derivados de custos de energia mais altos."

Na visão de Thierry Wizman, estrategista global de câmbio e taxas de juros do Macquarie Group, o conflito está causando mais preocupações por uma desaceleração do crescimento global do que com uma retomada da inflação e das expectativas inflacionárias. Os rendimentos dos títulos não subiram significativamente, nem os pontos de equilíbrio da inflação se moveram muito para cima desde a alta mais recente do petróleo, pontua.

*Com informações Dow Jones Newswires.