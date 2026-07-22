Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Ouro fecha em alta com oportunidade de compra e observando perspectivas para o Fed

Escrito por Matheus Andrade, especial para a AE (via Agência Estado)
Publicado em 22.07.2026, 14:47:00 Editado em 22.07.2026, 14:53:25
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O contrato mais líquido do ouro fechou em alta nesta quarta-feira, 22, levando o metal a retomar o nível de US$ 4.100. O principal tema para os investidores segue o conflito entre Estados Unidos e o Irã e seus reflexos inflacionários e na atividade global. Com os rendimentos dos Treasuries ainda fortalecidos pelas perspectivas de uma política mais apertada pelo Federal Reserve (Fed) visando conter os impactos da guerra nos preços ao consumidor, a principal visão é de que a alta nas cotações do ouro se dá pela oportunidade de compra diante da forte desvalorização recente da commodity.

Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro para agosto encerrou em alta de 1,85%, a US$ 4.151,9 por onça-troy. A prata para setembro subiu 2,01%, a US$ 60,298 por onça-troy.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"A recuperação parece ser impulsionada mais por um novo interesse comprador após um período de consolidação do que por uma mudança relevante no pano de fundo geopolítico ou macroeconômico", afirmam analistas do ING em nota. "Embora as tensões no Oriente Médio continuem a sustentar os metais preciosos, os mercados ponderam dados mais fracos da economia dos EUA frente aos riscos inflacionários derivados de custos de energia mais altos."

Na visão de Thierry Wizman, estrategista global de câmbio e taxas de juros do Macquarie Group, o conflito está causando mais preocupações por uma desaceleração do crescimento global do que com uma retomada da inflação e das expectativas inflacionárias. Os rendimentos dos títulos não subiram significativamente, nem os pontos de equilíbrio da inflação se moveram muito para cima desde a alta mais recente do petróleo, pontua.

*Com informações Dow Jones Newswires.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
mercado ouro
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV