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Ouro fecha em alta, com mercado atento ao desenrolar da guerra no Oriente Médio

Escrito por Letícia Araújo*, especial para a AE (via Agência Estado)
Publicado em 05.05.2026, 14:48:00 Editado em 05.05.2026, 14:59:32
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O ouro fechou em alta na sessão desta terça-feira, 5, permanecendo na faixa de US$ 4.500, enquanto investidores seguem atentos ao desenrolar do conflito no Oriente Médio, que segue sem perspectiva para um acordo entre EUA e Irã, mas com o pacto de cessar-fogo sendo sustentado.

Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro para junho encerrou em alta de 0,77%, a US$ 4.568,50 por onça-troy. Já a prata para julho fechou com ganhos de 0,1%, a US$ 73,581.

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e outros representantes do país minimizaram avanço das tensões com o Irã, reforçando a continuidade do cessar-fogo apesar dos ataques iranianos desta segunda (4). O presidente do Parlamento do Irã, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmou nesta terça que os EUA violaram o cessar-fogo com Teerã.

Para o MUFG, a alta do ouro reflete um movimento de compra na baixa, enquanto o TD Securities avalia os metais preciosos como "resilientes", apesar das altas contínuas do mercado de energia impulsionarem os juros e manterem o dólar forte. Com isso, em um cenário de maiores riscos inflacionários, os custos de oportunidade para manter o ouro sobem, segundo o Commerzbank.

Apesar de, a curto prazo, o cenário não ser bom para o ouro, segundo o Forex.com, o Swissquote afirma que o ouro permanece "bem sustentado" em meio ao cenário geopolítico, com os bancos centrais continuando a acumular o metal.

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*Com informações de Dow Jones Newswires

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