Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Ouro fecha em alta com leve recuperação após índice de preços PCE abaixo do esperado

Escrito por Letícia Araújo, especial para AE (via Agência Estado)
Publicado em 25.06.2026, 14:49:00 Editado em 25.06.2026, 14:59:11
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O ouro encerrou em alta na sessão desta quinta-feira, 25, após o recuo do dólar diante do índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) dos Estados Unidos abaixo do previsto. O mercado continua avaliando os avanços nas negociações no Oriente Médio.

Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro para agosto encerrou em alta de 1%, a US$ 4.047,6 por onça-troy, enquanto a prata para julho avançou 0,47%, a US$ 58,361 por onça-troy.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Apesar de ainda ter operado na faixa de US$ 3.900 nas mínimas da sessão, o ouro se recuperou e retomou o patamar de US$ 4 mil. Segundo avaliação do TD Securities, os metais preciosos receberam um impulso com o aumento do apetite por risco após os resultados do PCE. No entanto, para o banco, a leve recuperação pode não durar muito, já que a perspectiva para o Federal Reserve (Fed) não se alterou de maneira substancial. Apesar de o dado ter ficado abaixo das expectativas, ainda está distante da meta de inflação dos EUA.

Na mesma linha, a Capital Economics acredita que os preços do ouro ainda não encontraram um piso. Nos próximos 18 meses, a expectativa da consultoria é que o valor do metal dourado recue ainda mais. Diante do cenário, o metal também ganha impulso de um dólar mais fraco, com a moeda operando em leve queda nesta quinta. No entanto, ainda segundo a Capital, a perspectiva é que o dólar mantenha a tendência de alta observada nos últimos dias segundo semestre de 2026.

O mercado monitora as negociações entre os Estados Unidos e o Irã, apesar dos relatos divergentes. Mais cedo, o Wall Street Journal afirmou que Teerã propôs um pedágio para o Estreito de Ormuz.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
MERCADO/OURO
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV