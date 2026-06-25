Ouro fecha em alta com leve recuperação após índice de preços PCE abaixo do esperado

O ouro encerrou em alta na sessão desta quinta-feira, 25, após o recuo do dólar diante do índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) dos Estados Unidos abaixo do previsto. O mercado continua avaliando os avanços nas negociações no Oriente Médio.

Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro para agosto encerrou em alta de 1%, a US$ 4.047,6 por onça-troy, enquanto a prata para julho avançou 0,47%, a US$ 58,361 por onça-troy.

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Apesar de ainda ter operado na faixa de US$ 3.900 nas mínimas da sessão, o ouro se recuperou e retomou o patamar de US$ 4 mil. Segundo avaliação do TD Securities, os metais preciosos receberam um impulso com o aumento do apetite por risco após os resultados do PCE. No entanto, para o banco, a leve recuperação pode não durar muito, já que a perspectiva para o Federal Reserve (Fed) não se alterou de maneira substancial. Apesar de o dado ter ficado abaixo das expectativas, ainda está distante da meta de inflação dos EUA.

Na mesma linha, a Capital Economics acredita que os preços do ouro ainda não encontraram um piso. Nos próximos 18 meses, a expectativa da consultoria é que o valor do metal dourado recue ainda mais. Diante do cenário, o metal também ganha impulso de um dólar mais fraco, com a moeda operando em leve queda nesta quinta. No entanto, ainda segundo a Capital, a perspectiva é que o dólar mantenha a tendência de alta observada nos últimos dias segundo semestre de 2026.

O mercado monitora as negociações entre os Estados Unidos e o Irã, apesar dos relatos divergentes. Mais cedo, o Wall Street Journal afirmou que Teerã propôs um pedágio para o Estreito de Ormuz.