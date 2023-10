Ouro fecha em alta, com incertezas e fuga do risco valorizando ativos seguros

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por Natália Coelho* (via Agência Estado)

O contrato futuro mais líquido do ouro fechou com ganho nesta quarta-feira, 25, favorecido pela busca por refúgios seguros diante das incertezas geopolíticas causadas pela guerra e pela fuga de risco nos Estados Unidos.

Na Comex, divisão para metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para dezembro fechou em alta de 0,44%, a US$ 1.994,90 por onça-troy.

Na visão da CMC Markets, o ouro é beneficiado por um "sentimento negativo" que paira sobre os mercados acionários americanos, que ajudou a dar uma demanda "modesta" ao metal precioso.

Já a Oanda destaca que a commodity teve uma "recuperação impressionante" ontem, o que pode ter chamado a atenção de algumas pessoas. "De repente, outra corrida para US$ 2 mil por onça-troy parece uma possibilidade significativa, com o metal obtendo pequenos ganhos hoje e ficando a apenas cerca de US$ 20 dessa enorme barreira psicológica. É evidente que a procura de refúgios seguros nestes tempos de incerteza não está diminuindo".

Também no radar, está a notícia de que a mineradora mexicana Fresnillo anunciou menor produção de prata e ouro no terceiro trimestre - apesar de manter sua orientação para 2023.

*Com informações da Dow Jones Newswires