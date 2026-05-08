Ouro fecha em alta com incerteza por tensões no Oriente Médio e avanço de compras por BCs

O ouro fechou em alta nesta sexta-feira, 8, diante das incertezas alimentadas pelas tensões no Oriente Médio e em meio ao avanço das compras pelos bancos centrais. O metal também encontrou suporte em fluxo comprador técnico e na percepção de que investidores seguem cautelosos com inflação, crescimento econômico e dívida fiscal elevada nos Estados Unidos.

Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro para junho encerrou em alta de 0,42%, a US$ 4.730,70 por onça-troy.

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Já a prata para julho avançou 0,85%, a US$ 80,865 por onça-troy.

Analistas do Saxo Bank afirmam que a resiliência do ouro em meio ao forte desempenho das bolsas globais reforça sinais de demanda contínua de bancos centrais e de desconforto dos investidores com inflação, atividade econômica e preocupações fiscais.

A instituição também destaca que o mercado acompanhou os desdobramentos no Oriente Médio, após troca de ataques entre Estados Unidos e Irã, embora o presidente Donald Trump tenha afirmado que o cessar-fogo segue em vigor e que as partes trabalham, com mediação internacional, para retomar negociações.

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O ING também vê suporte estrutural relevante vindo da China. Segundo o banco, o BC da China (PBoC) registrou em abril sua maior compra mensal de ouro em mais de um ano, ampliando para 18 meses consecutivos o ciclo de acumulação de reservas do metal.

Para os analistas da instituição, a demanda renovada por proteção ajudou a sustentar os preços, ainda que os ganhos permaneçam limitados pelo ambiente macroeconômico restritivo, marcado por juros reais elevados, dólar forte e menor expectativa de cortes de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) no curto prazo.

Na análise técnica, a XS.com afirma que o ouro mantém estrutura positiva enquanto permanecer acima da região de US$ 4.680 por onça-troy, que agora atua como suporte imediato. Segundo a casa, o recente rompimento para cima acionou novas compras algorítmicas e entradas institucionais, aumentando as chances de uma nova tentativa de alcançar o patamar de US$ 4.800 por onça-troy caso o impulso continue.

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*Com informações da Dow Jones Newswires