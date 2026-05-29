Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Ouro fecha em alta com expectativas por acordo no Oriente Médio e alívio inflacionário

Escrito por Letícia Araújo*, especial para o Broadcast (via Agência Estado)
Publicado em 29.05.2026, 15:10:00 Editado em 29.05.2026, 15:19:06
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O ouro encerrou a sessão desta sexta-feira, 29, em alta, ampliando os ganhos de ontem ainda em meio às esperanças de avanço das negociações e do fim do conflito no Oriente Médio. O otimismo no fronte geopolítico também ajudou a moldar as expectativas por alta nos juros, também beneficiando o metal dourado.

Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro para agosto encerrou em alta de 1,33%, a US$ 4.593,0 por onça-troy, avançando 1,54% na semana. Já a prata para julho recuou 0,05%, a US$ 75,875 por onça-troy, perdendo 0,42% semanalmente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O mercado de metais preciosos ganha novo fôlego em meio às esperanças por um acordo, segundo o TD Securities. A movimentação acontece apesar das incertezas acerca das negociações. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou no começo da tarde que estava se reunindo para tomar a decisão final, mas reiterou sua postura sobre os dois principais pontos de tensão no conflito: o programa nuclear do Irã e o Estreito de Ormuz. Entretanto, a imprensa iraniana relatou que algumas declarações de Trump sobre o acordo não são verdadeiras e não estão no rascunho final, como a reabertura completa da via marítima e o destino dos recursos nucleares do Irã.

O cenário também voltou a derrubar os preços do petróleo - com o Brent caindo abaixo de US$ 90, aliviando as preocupações inflacionárias e pressionando também o dólar e os rendimentos dos Treasuries, oferecendo suporte ao ouro, segundo o Saxo Bank. Já o Commerzbank nota que, em meio ao reajuste nas expectativas de política monetária, o ouro se beneficia como um ativo que não gera rendimento. Por volta das 14h30 (de Brasília), o mercado observava março de 2027 como o próximo mês para uma alta nos juros nos EUA, segundo a ferramenta CME Group.

Também no radar, autoridades do Federal Reserve (Fed) divergiram sobre o caminho correto a seguir. Enquanto a vice-presidente de Supervisão, Michelle Bowman, afirmou que uma postura mais restritiva pode ser necessária, a presidente do Fed da Filadélfia, Anna Paulson, defendeu a manutenção dos juros, segundo a Baha.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Com informações de Dow Jones Newswires

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
mercado ouro
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV