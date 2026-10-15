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ECONOMIA

Ouro fecha em alta com expectativas de manutenção dos juros pelo Fed em outubro

Escrito por Isabella Pugliese Vellani* (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O contrato futuro do ouro fechou em alta nesta quinta-feira, 15, encerrando a recente sequência de queda, enquanto investidores ponderam a trajetória das taxas de juros a ser seguida pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). A leitura acima do esperado do índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) dos EUA em setembro manteve a chance de um possível aperto monetário em dezembro como o cenário mais provável.

Na Comex, divisão de metais da Bolsa de Nova York (Nymex), o ouro para dezembro encerrou em alta de 1,51%, a US$ 4.170,10 por onça-troy.

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Já a prata para o mesmo mês avançou 2,28%, a US$ 57,156 por onça-troy.

Em análise, a Capital Economics diz que os números inflacionários pressionam o Fed por uma alta de juros. A ferramenta de monitoramento do CME Group apontou uma ligeira aceleração nas apostas de um aperto monetário em outubro, após o PPI, mas no início da tarde a possibilidade de uma manutenção dos juros na reunião deste mês voltou a ganhar força, se mantendo como o cenário mais provável, com chances de 70,7%. O metal precioso costuma se beneficiar de taxas de juros mais baixas, já que não rende juros.

O metal precioso também ganhou suporte com a queda nos rendimentos dos títulos e o recuo do dólar ante pares rivais diante da venda acentuada de ações do setor de tecnologia e de empresas ligadas à inteligência artificial (IA), que aumentou a demanda por títulos públicos.

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Para a Infinox, a demanda por parte de ETFs e bancos centrais "pode servir como um amortecedor para o ouro, caso as condições monetárias permaneçam restritivas, e potencializar qualquer recuperação, caso os rendimentos dos títulos continuem a cair".

*Com informações da Dow Jones Newswires

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