Ouro fecha em alta com decisão do Fed, falas de Warsh e PCE dentro do esperado

O contrato mais líquido do ouro fechou em alta nesta quinta-feira, 30, seguindo a decisão de juros do Federal Reserve (Fed) na tarde de quarta (29). Além da manutenção de taxas, o mercado esteve atento às declarações do presidente Kevin Warsh, especialmente sobre como a autoridade deverá lidar as pressões inflacionárias. Nesta quinta, foi divulgado o índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês), que avançou menos que o esperado e colaborou para uma visão de uma postura mais branda do Fed, o que pesou no dólar e abriu espaço para uma valorização do ouro.

Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro para agosto encerrou em alta de 1,58%, a US$ 4.100,1 por onça-troy. A prata para setembro subiu 1,6%, a US$ 59,017 por onça-troy.

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O Fed manteve inalterada a taxa de juros pela quinta reunião consecutiva. Dessa vez, porém, não houve unanimidade, o que por si só embutiu ainda maior incerteza sobre os passos futuros do banco central. Três dos 12 membros do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) votaram pelo aumento da taxa diante de uma economia em expansão e de uma inflação acima da meta de 2%, a maior dissidência desde a reunião de setembro de 2016. Warsh adiantou que o PCE continua sendo o indicador de referência para a meta do banco central americano, mas informou que está analisando um conjunto mais amplo de dados.

O PCE referente a junho ficou em linha com as expectativas, enquanto o núcleo do indicador avançou menos do que o esperado. Ao mesmo tempo, a primeira leitura do Produto Interno Bruto (PIB) do segundo trimestre mostrou desaceleração do crescimento da economia americana. Apesar disso, o mercado de trabalho segue resiliente, com os pedidos semanais de auxílio-desemprego abaixo das projeções.

"A alta de 0,13% (na comparação mensal) do deflator núcleo do PCE em junho - resultado abaixo do esperado - será bem recebida pelas autoridades do Fed, no entanto, isso se traduziu apenas em uma leve queda da taxa anual, de 3,4% para 3,3%, ressaltando que ainda há um trabalho considerável a ser feito para trazer a inflação de volta à meta", apontou a Capital Economics.