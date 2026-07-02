Ouro fecha em alta, após payroll reduzir chance de aperto monetário pelo Fed

O ouro encerrou em alta nesta quinta-feira, 02, recebendo impulso da reprecificação da trajetória de política monetária nos Estados Unidos diante dos dados mais fracos que o esperado do mercado de trabalho do país. O cenário pressionou o dólar e os juros dos Treasuries, que competem com o metal dourada pela demanda de ativos seguros.

Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro para agosto encerrou em alta de 1,1%, a US$ 4.125,7 por onça-troy, enquanto a prata para julho teve alta de 0,93%, a US$ 60,643 por onça-troy.

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O ouro operava em queda no início da manhã, mas trocou sinal e passou a subir após a divulgação do payroll. O relatório apresentou resultados bem abaixo do esperado pelo mercado na geração de vagas, apesar da taxa de desemprego ter caído. Diante dos números, os investidores reduziram probabilidade de uma alta nos juros pelo Federal Reserve (Fed) em setembro. Apesar da queda, a maioria ainda acredita que um aperto monetário deve acontecer até o fim do ano.

O cenário deu força ao metal dourado, segundo a Monaxa. A corretora aponta que os dados dão aos investidores um motivo para acreditar que o Fed pode manter as taxas inalteradas ou se aproximar de cortes caso o mercado de trabalho enfraqueça mais - o que também pressionaria o dólar e os rendimentos dos títulos dos Treasuries, favorecendo o ouro.

Na avaliação do MUFG, o metal precioso pode receber suporte e manter ganhos no curto prazo, caso as expectativas de aperto monetário continuem a recuar. No entanto, uma inflação persistente e a resiliência da economia americana "provavelmente limitam o potencial de alta" do ouro, ainda de acordo com o banco.

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No campo geopolítico, o mercado monitora avanços nas negociações entre os Estados Unidos e o Irã, enquanto a Rússia lançou uma nova ofensiva contra a Ucrânia durante a madrugada.

*Com informações de Dow Jones Newswires.