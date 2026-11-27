O contrato futuro do ouro fechou em alta nesta sexta-feira, 27, impulsionados por uma melhora no sentimento de mercado, à medida que as ações nas bolsas globais avançam por um maior otimismo relacionado à inteligência artificial (IA). Na véspera do início do período de silêncio dos dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), investidores também mantêm expectativas sobre a trajetória de juros a ser seguida pela autoridade monetária dos EUA.

Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro para fevereiro encerrou em alta de 2,91%, a US$ 3.668,50 por onça-troy, enquanto a prata para março saltou 7,80%, a US$ 43,702 por onça-troy.

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Na semana, os metais subiram 4,3% e 6,4%, respectivamente.

Os preços dos metais preciosos foram impulsionados por uma melhora no sentimento do mercado e diante de fundamentos estruturais de oferta e demanda favoráveis para o ouro e para a prata.

Apesar do avanço, analistas do OCBC ponderam que uma recuperação sustentada das commodities pode depender de um dólar mais fraco, rendimentos de títulos mais baixos e um novo fluxo de investimentos.

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"Rendimentos mais altos geralmente elevam o custo de oportunidade de manter ativos que não rendem juros, como o ouro e a prata. A prata também enfrenta maior volatilidade devido a riscos relacionados à demanda industrial", acrescenta o OCBC.

Para o Sucden Financial, no entanto, com um aumento de juros em dezembro nos EUA já precificado, o ouro provavelmente precisará de um dólar mais fraco para dar continuidade a essa recuperação. A ferramenta de monitoramento do CME Group aponta chances de quase 100% de uma alta de juros pelo BC norte-americano na reunião de dezembro, o que pode impor pressão para o ouro.

*Com informações da Dow Jones Newswires