Ouro fecha dia em alta e sobe na semana com incertezas geopolíticas e macroeconômicas

O ouro fechou a sexta-feira, 6, em alta, em recuperação de perdas recentes, em meio a busca por ativos de segurança ante incertezas geopolíticas ampliadas pelas negociações entre Estados Unidos e Irã, além de dúvidas sobre o rumo da macroeconomia. Investidores aguardam indicadores americanos que podem esclarecer a trajetória de juros do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). O dólar fraco ante pares rivais também cooperou para a alta da commodity.

Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro para abril encerrou em alta de 1,84%, a US$ 4.979,80 por onça-troy.

Já a prata para março subiu 0,23%, a US$ 76,89 por onça-troy.

Na semana, o ouro subiu 4,95%, enquanto a prata cedeu 2,09%.

No período da manhã, autoridades do Irã e dos EUA participaram de conversas mediadas por Omã para tentar chegar a um acordo nuclear. Segundo informações do The Wall Street Journal, no entanto, Teerã manteve a recusa em encerrar o enriquecimento de combustível nuclear, e nenhuma das partes mudou sua posição inicial. No mesmo sentido, o Departamento de Estado dos EUA impôs novas sanções contra entidades iranianas. Maiores tensões geopolíticas costumam dar suporte ao preço do ouro.

O metal precioso ainda recebeu apoio do enfraquecimento do dólar após dados norte-americanos e falas de dirigentes do Fed. O sentimento do consumidor, medido pela Universidade de Michigan, veio acima do esperado na leitura preliminar de fevereiro, enquanto a expectativa de inflação de um ano caiu no período. Investidores digerem ainda dados fracos de emprego divulgados na quinta-feira, conforme se posicionam para o payroll de janeiro, a ser divulgado na próxima semana.

O presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic, alertou que o mercado de trabalho americano está "turbulento" por mudanças estruturais, enquanto o vice-presidente do BC, Phillip Jefferson, disse que não deseja ver mais fraqueza do setor.

Para o Saxo Bank, os preços de metais preciosos tiveram fortes variações na semana e provavelmente devem continuar a oscilar violentamente em ambas as direções até que a volatilidade diminua e a formação de preços melhore.