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ECONOMIA

Ouro encerra em alta em meio a dólar enfraquecido e incertezas no Oriente Médio

Escrito por Letícia Araújo*, especial para a AE (via Agência Estado)
Publicado em 30.04.2026, 14:48:00 Editado em 30.04.2026, 14:53:28
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O ouro fechou a sessão desta quinta-feira (30) em alta após três dias com quedas, em meio a uma renovação das incertezas no Oriente Médio e um dólar mais fraco. Enquanto isso, investidores digerem a decisão de manter os juros dos Estados Unidos inalterados pelo Federal Reserve (Fed).

Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro para junho encerrou em alta de 1,49%, a US$ 4.629,6 por onça-troy. Já a prata encerrou com ganhos de 2,75%, a US$ 73,534.

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O noticiário geopolítico segue em foco, com relatos de uma nova escalada nas tensões no Oriente Médio. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deverá receber planos de uma ação militar no Irã, segundo o Axios. O líder teria solicitado o planejamento de ataques curtos e poderosos contra os iranianos ao Comando Central dos EUA (Centcom). Israel também planeja retomar as ações militares no Irã, de acordo com a Euronews. Além das supostas novas ameaças, Trump também estaria pressionando aliados a aderirem a um novo acordo para a reabertura do Estreito de Ormuz.

Contudo, o TD Securities aponta que a fraqueza do dólar e sinais de uma intervenção cambial pelo Japão no iene estão impulsionando o ouro, mas que o metal ainda tem o gatilho de baixa mais próximo que o de alta. Já o MUFG destaca que o ouro se beneficiou hoje de um movimento de compra na baixa, tendo em vista que é a primeira vez na semana que está registrando ganhos.

Nesta quarta, 29, o Fed decidiu por manter os juros estáveis na faixa entre 3,50% a 3,75%, conforme amplamente esperado. Os dirigentes destacaram as incertezas para a economia com o conflito no Oriente Médio e a inflação elevada pelos preços de energia altos.

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*Com informações de Dow Jones Newswires

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