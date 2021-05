Otávio Ladeira é nomeado subsecretário da Dívida Pública da Secretaria do Tesouro

Continua após publicidade

O Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira, 18, publica a nomeação de Otávio Ladeira para o cargo de subsecretário da Dívida Pública da Secretaria do Tesouro Nacional. Ladeira, que era secretário adjunto do Tesouro, assume o novo posto no lugar de José Franco, exonerado nesta data e que seguirá para cargo de Especialista em Dívida Sênior no Banco Mundial.

As mudanças já haviam sido anunciadas pelo novo secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, Bruno Funchal, no fim de abril.

Para o antigo cargo de Ladeira, o de secretário adjunto do Tesouro, foi nomeado Rafael Cavalcanti de Araújo.