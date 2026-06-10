Oracle supera em lucro e registra receita em linha com expectativas

A Oracle teve lucro líquido de US$ 4,22 bilhões no quarto trimestre fiscal de 2026, encerrado em 31 de maio, o que correspondeu a um aumento com relação aos US$ 3,42 bilhões no comparativo com igual período do ano anterior. Ajustado, o lucro por ação foi de US$ 2,11. Analistas consultados pela FactSet previam um resultado de US$ 1,96 por ação.

A receita total da companhia somou US$ 19,18 bilhões no trimestre, crescimento de 21% na base anual e levemente acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam US$ 19,1 bilhões. No ano fiscal de 2026, as receitas somaram US$ 67,4 bilhões, registrando uma alta de 17% em relação ao mesmo período anterior.

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As receitas de nuvem aumentaram 47%, para US$ 9,9 bilhões, impulsionadas por 93% de crescimento em infraestrutura de nuvem e 10% de crescimento em aplicações em nuvem, segundo a empresa. As receitas de software caíram 2%, para US$ 6,8 bilhões, o que segundo a Oracle reflete a migração contínua dos clientes para a nuvem.

Para o ano fiscal de 2027, a empresa manteve a expectativa de receita de US$ 90 bilhões. Já para o próximo trimestre, a Oracle prevê um aumento de receitas entre 27% e 29%, e lucro por ação ajustado entre US$ 1,71 e US$ 1,75.

Por volta das 17h30 (de Brasília), a ação da Oracle caía 4,35% no after hours de Nova York.