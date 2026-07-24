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ECONOMIA

Oracle fecha contrato de quase US$ 7 bilhões com Departamento de Guerra dos EUA

Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)
Publicado em 24.07.2026, 10:29:00 Editado em 24.07.2026, 10:40:14
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A Oracle assinou com o Departamento de Guerra dos Estados Unidos um contrato de 10 anos, de quase US$ 7 bilhões, com o objetivo de simplificar um modelo fragmentado de licenciamento e aumentar a eficiência dentro do órgão.

A empresa de software e computação em nuvem, sediada em Austin, mantinha contratos separados com diferentes áreas do departamento. Segundo o governo americano, o novo acordo deve otimizar serviços e gerar economias de centenas de milhões de dólares para o contribuinte.

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"Reduzir compras fragmentadas e avançar na padronização em nível corporativo fortalecerá a interoperabilidade, reduzirá o risco de cibersegurança e nos ajudará a concentrar recursos em capacidades resilientes, que possam escalar, se integrar e perdurar em condições de contestação", afirmou Barry Tanner, porta-voz do Departamento da Marinha, em comunicado divulgado na quinta-feira (23).

A iniciativa "foi concebida para enfrentar esses desafios ao criar um caminho mais padronizado e eficiente para a tecnologia de nuvem e IA da Oracle, ajustada para apoiar cenários de missão crítica", disse Kim Lynch, vice-presidente executiva da Oracle para governo, defesa e inteligência.

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