Oracle fecha contrato de quase US$ 7 bilhões com Departamento de Guerra dos EUA

A Oracle assinou com o Departamento de Guerra dos Estados Unidos um contrato de 10 anos, de quase US$ 7 bilhões, com o objetivo de simplificar um modelo fragmentado de licenciamento e aumentar a eficiência dentro do órgão.

A empresa de software e computação em nuvem, sediada em Austin, mantinha contratos separados com diferentes áreas do departamento. Segundo o governo americano, o novo acordo deve otimizar serviços e gerar economias de centenas de milhões de dólares para o contribuinte.

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"Reduzir compras fragmentadas e avançar na padronização em nível corporativo fortalecerá a interoperabilidade, reduzirá o risco de cibersegurança e nos ajudará a concentrar recursos em capacidades resilientes, que possam escalar, se integrar e perdurar em condições de contestação", afirmou Barry Tanner, porta-voz do Departamento da Marinha, em comunicado divulgado na quinta-feira (23).

A iniciativa "foi concebida para enfrentar esses desafios ao criar um caminho mais padronizado e eficiente para a tecnologia de nuvem e IA da Oracle, ajustada para apoiar cenários de missão crítica", disse Kim Lynch, vice-presidente executiva da Oracle para governo, defesa e inteligência.