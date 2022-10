Opep reduz projeção para avanço do PIB Global para 2,7% em 2022 e 2,5% em 2023

Ilana Cardial (via Agência Estado)

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) reduziu suas projeções para o avanço do Produto Interno Bruto (PIB) global em 2022 e 2023, conforme divulgado nesta quarta-feira, 12, em relatório mensal. A Opep revisou a previsão de 3,1% para 2,7% este ano e de 3,1% para 2,5% no ano que vem.

Para os EUA, a projeção caiu para avanço de 3,0% do PIB em 2022 e 0,8% em 2023. Na zona do euro, as previsões também foram reduzidas e a expectativa é de crescimento de 3,0% do PIB este ano e 0,3% no ano que vem. Para a China, a Opep reduziu a projeção para 3,1% este ano, mas manteve a alta de 4,8% para o próximo ano.

Para o Brasil, a Opep reduziu a previsão para o crescimento do PIB em 2023, de 1,6% para 1,0%, conforme relatório mensal. Para 2022, o cartel manteve a projeção de avanço de 1,5%.

No documento, a organização destaca as incertezas em relação ao consumo púbico e o déficit orçamentário do País, assim como altas taxas de inflação.

Para o curto prazo, a Opep diz que o Brasil parece ter um cenário econômico "bem mais brilhante" do que o visto nos últimos meses de 2022. O resultado das eleições este mês, porém, pode alterar o otimismo da economia, pondera.