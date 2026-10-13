Opep reduz previsão para avanço da demanda global por petróleo em 2026, mas eleva para 2027

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) reduziu em 200 mil bpd a previsão de crescimento da demanda global por petróleo em 2026, para 200 mil bpd. Se confirmada, a estimativa indica que o consumo mundial somará 105,72 milhões de bpd em 2026, de acordo com relatório mensal divulgado nesta terça-feira, 13.

Para 2027, por outro lado, a Opep elevou em 200 mil bpd a projeção de alta da demanda, para 2,6 milhões de bpd, o que levaria o consumo total a 108,28 milhões de bpd.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A demanda nos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) deve cair 200 mil bpd em 2026 e crescer 500 mil bpd em 2027, projeta a Opep. Fora da OCDE, a expectativa é de altas de 400 mil bpd em 2026 e de 2 milhões de bpd em 2027.