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Opep reduz previsão para avanço da demanda global por petróleo em 2026, mas eleva para 2027

Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)
Publicado em 13.05.2026, 09:22:00 Editado em 13.05.2026, 09:30:51
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A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) reduziu em 200 mil barris por dia (bpd) sua previsão para o crescimento da demanda global pela commodity em 2026, para 1,2 milhão de bpd. Se confirmada a projeção, o consumo global somaria 106,33 milhões de bpd em 2026, segundo relatório mensal divulgado nesta quarta-feira, 13.

Para 2027, por outro lado, a Opep elevou em 200 mil bpd a projeção de aumento da demanda, para 1,5 milhão de bpd, o que levaria o consumo total a 107,87 milhões de bpd.

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A demanda nos países que integram a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) deve registrar aumentos de 100 mil bpd neste ano e de 200 mil bpd no próximo, projeta a Opep. Fora da OCDE, a expectativa é de acréscimos de 1,1 milhão de bpd em 2026 e de 1,3 milhão de bpd em 2027.

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