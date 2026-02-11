Leia a última edição
ECONOMIA

Opep reafirma previsões para avanço da demanda global por petróleo em 2026 e 2027

Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)
Publicado em 11.02.2026, 10:23:00 Editado em 11.02.2026, 10:35:11
A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) reafirmou sua previsão para o crescimento da demanda global pela commodity este ano, em 1,4 milhão de barris por dia (bpd). Se confirmada a projeção, o consumo global somaria 106,52 milhões de bpd em 2026, segundo relatório mensal divulgado nesta quarta-feira, 11.

Para 2027, a Opep também manteve a projeção de alta na demanda, em 1,3 milhão de bpd, o que traria o consumo total para 107,86 milhões de bpd.

Apenas a demanda em países que integram a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) deve registrar aumentos de cerca de 150 mil bpd neste ano e de 100 mil bpd no próximo ano, projeta a Opep.

Fora da OCDE, a expectativa é de acréscimos de 1,2 milhão de bpd tanto em 2026 quanto em 2027.

demanda global Opep+ PETRÓLEO projeções
