Sete países da Organização de Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) - Arábia Saudita, Rússia, Iraque, Kuwait, Casaquistão, Argélia e Omã - reafirmaram o compromisso com a estabilidade do mercado global de energia, após reunião virtual neste domingo, 29.

O comunicado divulgado à imprensa não detalhou decisões sobre a política de produção para 2027. Os sete países avaliaram as condições e as perspectivas do mercado e destacaram o papel da Declaração de Cooperação (DoC) para apoiar a estabilidade. Também defenderam a proteção das rotas marítimas internacionais e manifestaram preocupação com ataques à infraestrutura energética.

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Segundo o comunicado, interrupções nos fluxos de energia e custos elevados de transporte marítimo e seguros - acima de um terço do valor das commodities - dificultam o transporte de petróleo e derivados e ampliam pressões inflacionárias.

Os países afirmaram que continuarão monitorando o mercado e dialogando com governos, representantes do setor e organizações como o Fórum Internacional de Energia (IEF) e a Agência Internacional de Energia (AIE). "Os sete países também darão continuidade às consultas e à avaliação das condições do mercado por meio do Comitê Ministerial Conjunto de Monitoramento (JMMC)", acrescentou a nota.